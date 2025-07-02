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«Нет сомнений, что усилят команду». Быстров — о потенциальных новичках «Краснодара»

«Нет сомнений, что усилят команду». Быстров — о потенциальных новичках «Краснодара»
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Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о возможных трансферах «Краснодара». Эксперт считает, что чемпиону РПЛ необходимо усиливать состав.

«Если у «Краснодара» футболисты, которые, грубо говоря, были куплены на сдачу, играют немаловажную роль, то те, к которым присматриваются… Наверное, Галицкий с Мусаевым сидели и решали, какие трансферы в приоритете, какие, возможно, на запас. Сомнений в том, что они должны усиливать команду, нет», — сказал Владимир Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

Ранее появлялась информация, что клуб Сергея Галицкого может подписать полузащитников Дугласа Аугусто из «Нанта» и Гаэтана Перрена из «Осера».

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