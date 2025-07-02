«Буду болеть за Малкома, он же россиянин?» Черчесов — о матче «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 между бразильским «Флуминенсе» и саудовским «Аль-Хилялем». Игра пройдёт в пятницу, 4 июля, на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида, США).

«Я буду болеть за своего Малкома, он же россиянин? За своего буду [болеть]», — сказал Черчесов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бразильский вингер Малком перебрался в «Аль-Хиляль» из санкт-петербургского «Зенита» летом 2023 года. До этого футболист четыре года провёл в чемпионате России. 24 февраля 2023 года Малкому и его соотечественнику Клаудиньо, также выступавшему на тот момент за «Зенит», было присвоено российское гражданство.