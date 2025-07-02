Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Буду болеть за Малкома, он же россиянин?» Черчесов — о матче «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»

«Буду болеть за Малкома, он же россиянин?» Черчесов — о матче «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 между бразильским «Флуминенсе» и саудовским «Аль-Хилялем». Игра пройдёт в пятницу, 4 июля, на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида, США).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
04 июля 2025, пятница. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я буду болеть за своего Малкома, он же россиянин? За своего буду [болеть]», — сказал Черчесов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бразильский вингер Малком перебрался в «Аль-Хиляль» из санкт-петербургского «Зенита» летом 2023 года. До этого футболист четыре года провёл в чемпионате России. 24 февраля 2023 года Малкому и его соотечественнику Клаудиньо, также выступавшему на тот момент за «Зенит», было присвоено российское гражданство.

Материалы по теме
Новый «Реал», агония «Интера» и лучший бразилец. 5 главных выводов по 1/8 финала КЧМ
Новый «Реал», агония «Интера» и лучший бразилец. 5 главных выводов по 1/8 финала КЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android