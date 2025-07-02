«Лаутаро говорил, значит, что-то сломалось внутри». Черчесов — об «Интере»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о реакции капитана «Интера» Лаутаро Мартинеса после вылета итальянской команды с клубного чемпионата мира. Российский специалист считает, что публичные конфликты среди игроков недопустимы на столь высоком уровне.

«Лаутаро там что-то говорил, значит, что-то сломалось внутри. А если внутри сломалось, нужно строить новое. На таком уровне команда не может быть разрозненной. Раз он так сказал, значит, ждал эти слова от тренера, но не дождался», — сказал Станислав Черчесов в программе «Коммент.Обзор».

«Интер» проиграл бразильскому «Флуминенсе» со счётом 0:2 в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. После игры аргентинский нападающий призвал уходить из команды футболистов, которые не хотят выступать за клуб.