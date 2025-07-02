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Вернувшийся в «Зенит» Арсен Адамов высказался о предстоящем матче с «Динамо» Махачкала

Вернувшийся в «Зенит» Арсен Адамов высказался о предстоящем матче с «Динамо» Махачкала
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Правый защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Арсен Адамов высказался о предстоящем товарищеском матче команды с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдёт в четверг, 3 июля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это для сборников, кто позже приехал, будет первая встреча. Думаю, все соскучились по играм. Мне кажется, будет непростой матч, так как Махачкала — боевая команда. Они бьются на каждом участке поля», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Арсен Адамов принимал участие в июньских товарищеских матчах сборной России с командами Нигерии (1:1) и Беларуси (4:1), отыграв, соответственно, 22 и 60 минут. Минувший сезон футболист провёл на правах аренды в грозненском «Ахмате».

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