Вернувшийся в «Зенит» Арсен Адамов высказался о предстоящем матче с «Динамо» Махачкала

Правый защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Арсен Адамов высказался о предстоящем товарищеском матче команды с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдёт в четверг, 3 июля.

«Это для сборников, кто позже приехал, будет первая встреча. Думаю, все соскучились по играм. Мне кажется, будет непростой матч, так как Махачкала — боевая команда. Они бьются на каждом участке поля», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Арсен Адамов принимал участие в июньских товарищеских матчах сборной России с командами Нигерии (1:1) и Беларуси (4:1), отыграв, соответственно, 22 и 60 минут. Минувший сезон футболист провёл на правах аренды в грозненском «Ахмате».