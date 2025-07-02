Черчесов заявил, что физиологический возраст Заболотного на 7-8 лет меньше фактического

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов заявил, что физиологический возраст 34-летнего Антона Заболотного на семь-восемь лет ниже.

Ранее «Спартак» объявил о переходе Заболотного, это первый трансфер красно-белых этим летом.

«Если правильно всё делать, то любой игрок в определённый момент может принести тебе пользу. Физиологический возраст Заболотного до паспорта не дотягивает лет семь-восемь. Он выдаёт свою интенсивность. Я смотрел каждый матч «Химок», он делает свою работу. Вопрос в том, что от него будут требовать», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в таблице МИР РПЛ. Чемпионом стал «Краснодар», серебро взял «Зенит», бронзу — ЦСКА.