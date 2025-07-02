Сегодня, 2 июля, стартовал 14-й розыгрыш чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём принимают участие 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 2 июля:

группа А. Исландия — Финляндия — 0:1;

группа А. Швейцария — Норвегия — 1:2.

Действующим чемпионом Европы по футболу среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (доп. время.). Турнир проходил в Англии.