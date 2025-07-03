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Черчесов рассказал об отличиях игры Маркиньоса в «Спартаке» и у себя в «Ференцвароше»

Черчесов рассказал об отличиях игры Маркиньоса в «Спартаке» и у себя в «Ференцвароше»
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Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о совместной работе с бразильским вингером московского «Спартака» Маркиньосом. Российский специалист возглавлял команду с декабря 2021 по июль 2023 года.

«Маркиньос сколько забил [в «Спартаке»], кстати? А теперь посмотрите, сколько — у меня в «Ференцвароше». Потому что я его нацеливал: стоп-стоп, хорошо — когда я скажу. Он был нацелен, забил около 10 за сезон и отдал столько же голевых передач. Нацеливать нужно игрока», — сказал Черчесов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Маркиньос перебрался из «Ференцвароша» в «Спартак» в августе прошлого года. В сезоне-2024/2025 на счету бразильца 37 матчей, три гола и 13 результативных передач во всех турнирах. В сезоне-2022/2023 под руководством Черчесова вингер забил пять мячей и 12 раз результативно ассистировал партнёрам в 39 встречах.

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