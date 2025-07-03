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Иван Ракитич завершил карьеру. Хорват получит должность в «Хайдуке»

Иван Ракитич завершил карьеру. Хорват получит должность в «Хайдуке»
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Полузащитник «Хайдука» Иван Ракитич завершил профессиональную карьеру. Бывший игрок «Барселоны» продолжит свою работу в структуре клуба из Сплита. Главный тренер команды Гонсало Гарсия рассказал, что хорват нелегко справляется с переходом на новую должность.

«Ракитич завершает карьеру. Он умён, у него хорошие идеи, и он разбирается в футболе. Но сейчас он переживает трудные времена — менять бутсы на костюм никогда не бывает легко. На самом деле он — одна из причин, почему я сейчас в «Хайдуке», — приводит слова главного тренера издание gol.hr.

Иван Ракитич в составе каталонского клуба четыре раза становился чемпионом Испании, а в сезоне-2014/2015 с сине-гранатовыми выиграл требл, забив гол в финале Лиги чемпионов.

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