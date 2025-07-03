Станислав Черчесов дал прогноз на победителя клубного чемпионата мира — 2025

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов дал прогноз на то, кто станет победителем клубного чемпионата мира 2025 года в США.

«Всегда болел за «Баварию», — сказал Станислав Черчесов в программе «Коммент.Обзор».

«Бавария» в 1/8 финала одолела бразильский «Фламенго» со счётом 4:2. В четвертьфинале турнира мюнхенцы встретятся с «ПСЖ». Игра состоится 5 июля в 19:00 по московскому времени.

В случае победы команда Венсана Компани в полуфинале сразится с победителем пары «Боруссия» (Дортмунд) — «Реал». В другой части сетки в четвертьфиналах сыграют «Палмейрас» — «Челси» и «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль».