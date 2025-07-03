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Черчесов раскритиковал потенциального новичка «Зенита» Жерсона из-за статистики

Черчесов раскритиковал потенциального новичка «Зенита» Жерсона из-за статистики
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре полузащитника «Фламенго» Жерсона на клубном чемпионате мира — 2025, а также прокомментировал возможный переход бразильца в санкт-петербургский «Зенит».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Пульгар – 6'     0:2 Кейн – 10'     1:2 Жерсон – 33'     1:3 Горецка – 41'     2:3 Жоржиньо – 54'     2:4 Кейн – 73'    

— Жерсон забил «Баварии», кстати, для своих качеств он забил мало, а провёл за них 300 (253. — Прим. «Чемпионата») с чем-то матчей, я даже удивился. Передач побольше сделал, но для его уровня и ценника — маловато.

— Он сделает разницу в «Зените»?
— Сделает, потому что им нужен такой игрок. Он может спиной принять, резко развернуться, обыграть один в один. Другое дело, я бы его нацеливал (улыбается). Не знаю, какую роль даёт тренер, и потом удивляемся, почему не забивает. Требовать нужно. Убеждён, Семак нас услышит, и ему это поможет. Ты вышел и хорошо играешь, но для кого? Хорошо, когда ты точечки ставишь, я это так называю.

— Мне кажется, что «Зенит» видит в Жерсоне Вендела.
— Всё может быть. Мы взяли в «Амкар» Огуде опорным полузащитником, и он никому мяч не отдавал у нашей штрафной. Решили, что дадим ему «десятку», пусть он у чужой штрафной никому мяч не отдаёт. Перевели, он там мяч не терял, сохранял. Хитрый ход? Так и Жерсон может мяч держать, только не у своих ворот. Думаю, он будет ближе к атаке, — сказал Черчесов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что Жерсон близок к переходу в «Зенит» за € 25 млн. 28-летний хавбек выступает за «Фламенго» с января 2023 года. Период с июля 2019-го по июль 2021-го игрок также провёл в бразильской команде. За это время у Жерсона 19 голов и 34 результативные передачи в 253 матчах во всех турнирах.

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