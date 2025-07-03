«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде — 1908.nl

«Фейеноорд» проявляет интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде, сообщает 1908.nl. Роттердамцы надеются, что он станет их новым основным нападающим.

Клуб уже сделал официальное предложение, чтобы выкупить 23-летнего форварда у московского клуба.

Сообщается, что сам Угальде заинтересован в возвращении на высокий европейский уровень.

Угальде выступает за «Спартак» с 2024 года, куда перешёл из «Твенте». Контрактное соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до 2028 года. На данный момент трансферная стоимость Угальде оценивается в € 15 млн.

В составе «Спартака» Угальде провёл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал шесть результативных передач.