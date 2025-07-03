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«Фламенго» всё ещё не получил деньги от «Зенита» за трансфер Жерсона — Оливейра

«Фламенго» всё ещё не получил деньги от «Зенита» за трансфер Жерсона — Оливейра
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Полузащитник «Фламенго» Жерсон в шаге от завершения перехода в санкт-петербургский «Зенит», однако он ещё не перевёл полученные деньги на счёт бразильского клуба. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра в своём аккаунте в X (ранее Twitter).

По информации источника, Жерсон и его представители получили сумму отступных в размере € 25 млн — активация выкупа контракта 28-летнего футболиста. Отмечается, что «Зенит» уже уведомил об этом «Фламенго», что со своей стороны все финансовые детали урегулированы. Теперь ожидается, что Жерсон выкупит свой контракт, переведя всю сумму на счёт красно-чёрных. Также подчёркивается, что оплата должна состояться сегодня, 3 июля.

Ранее председатель правления санкт-петербургского клуба Александр Медведев в интервью заявлял, что контракт с футболистом уже подписан, а медицинский осмотр пройден.

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