Семшов сравнил вероятный переход Жерсона в «Зенит» с трансфером Луиса Энрике

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Фламенго» Жерсон завершает свой переход в «Зенит».

«Жерсон — это действительно топовый футболист. Технически он, как мне кажется, даже сильнее, чем Луис Энрике. Есть, конечно, свои минусы. Если Семак его направит в правильное русло, считаю, что для нашего чемпионата это будет супер», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Зенит» активировал выкупа контракта 28-летнего футболиста у «Фламенго» за € 25 млн. Официальное объявление о переходе должно состояться после того, как бразильский клуб получит на счёт сумму отступных. Красно-чёрные ожидают перевод суммы от игрока.

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