«Он с Тюкавиным и не будет играть». Быстров — о вероятном трансфере Сергеева в «Динамо»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о готовящемся переходе форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московское «Динамо». Ранее сообщалось, что Сергеев вскоре должен стать игроком бело-голубых.

«Сергеев проявил себя как нападающий. Насколько ему доверяют, настолько и выходит. Карпин понимал, пока Тюкавин не наберёт форму, его кто-то должен подменять на острие. Сергеев с Тюкавиным и не будет играть. Кто-то сядет на лавку? И хорошо, здоровая конкуренция», — сказал Владимир Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

В минувшем сезоне действующий форвард «Крыльев Советов» принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Тюкавин, в свою очередь, в марте 2025 года получил травму крестообразных связок колена и пропустил весенний отрезок сезона. Всего 23-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забив восемь голов и сделав три результативные передачи.

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