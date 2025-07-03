«Тот же Веллитон нёс $ 500 за жировые складки». Быстров — о методах Карпина в «Динамо»

Бывший российский футболист, выступавший за «Спартак» и «Зенит» Владимир Быстров поделился мнением о методах работы нового главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина.

— Карпин может заставить Карраскаля немного двигаться. Карпин — хороший мотиватор. Конечно, перевоспитать невозможно, но заставить играть… Карпин может дать шанс, а там всё зависит от Карраскаля. Захочет пользоваться или нет.

— У Карпина играют «фестивальные» футболисты?

— Играют, я же «фестивальным» был, играл. Если ты на поле выполняешь выполняешь то, что требует тренер, ему абсолютно всё равно, какой ты ведёшь образ жизни вне футбола.

— Латинские игроки, мне кажется, обалдеют от требований Карпина по жировым.

— В «Спартаке» тоже так обалдели. Ну и что? К концу месяца, когда собирали штрафы, тот же Веллитон, нехотя, но нёс те же $ 500 за жировые складки, — сказал Владимир Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

Карпин возглавил бело-голубых этим летом. Ранее специалист работал в «Ростове», также он является главным тренером сборной России по футболу.

Как сборная России играет при Карпине: