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«В «Спартак» два раза не зовут». Семшов отреагировал на трансфер Заболотного

«В «Спартак» два раза не зовут». Семшов отреагировал на трансфер Заболотного
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о переходе форвард Антона Заболотного из «Химок» в «Спартак».

«Много мнений слышал. Кто‑то говорит: «Зачем?» Кто‑то говорит: «Нужно». Я скажу так: в «Спартак» два раза не зовут. Если Антона позвали, почему бы и нет? Зачем Заболотный «Спартаку»? Это вопрос к спортивному директору, главному тренеру. Наверное, они тоже видели в Заболотном фигуру, которая потребуется по ходу матча. Мы тут говорим, что ему 15–20 минут хватит, а он возьмёт сейчас и вытеснит всех из стартового состава», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Спартак» официально подписал контракт с Заболотным на один год. Ранее игрок выступал за «Химки», ЦСКА, «Зенит», «Сочи» и «Тосно».

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Как появился «Спартак»:

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