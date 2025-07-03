Черчесов – о дебютном сезоне Станковича в «Спартаке»: не очень нормально

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

«Первый сезон Станковича в «Спартаке»… Наверное, не очень нормально. Команда не смогла войти во второй круг как надо. Была потеря очков, поэтому, имея тот потенциал, который они показали, сезон сложился не очень нормально, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» по итогам прошлого сезона чемпионата России финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 57 очков. Чемпионом турнира стал «Краснодар», набрав 67 очков и опередив «Зенит» на одно очко. Замкнул тройку лидеров ЦСКА, на счету которого 59 очков.