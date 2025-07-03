В Бразилии рассказали, когда Жерсон может дебютировать за «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» намерен как можно скорее завершить переход полузащитника «Фламенго» Жерсона, чтобы он успел подготовиться к ближайшему товарищескому матчу со швейцарским «Сьоном» 9 июля. Об этом сообщает бразильский журналист Пабло Руа в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, идея российской команды заключается в том, чтобы спортсмен был представлен и объявлен к субботе, 5 июля и начал подготовку в составе к ближайшей встрече.

Отметим, сейчас Жерсон всё ещё находится в Рио-де-Жанейро и вместе со своими представителями занимается переводом суммы отступных за свой контракт на счёт «Фламенго». Напомним, ранее сине-бело-голубые активировали выкуп игрока в размере € 25 млн, переведя средства на счёт футболисту.

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