Появились новые подробности по переговорам о возможном переходе Забарного в «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» сделал уже два официальных предложения «Борнмуту» по покупке центрального защитника Ильи Забарного, но на оба получил отказ. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, последнее из отклонённых предложений было на сумму около € 60 млн. Отмечается, что переговоры между клубами продолжаются, но за последние дни сделка существенно не продвинулась.

Ранее сообщалось, что сам Забарный всё ещё настроен на переход в «ПСЖ», но английский клуб требует компенсацию за игрока в размере € 70 млн.

Илье 22 года. В сезоне-2024/2025 Забарный провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 42 млн.

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