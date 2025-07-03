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«Барселона» вышла на финальную стадию переговоров по трансферу Нико Уильямса — Ромеро

«Барселона» вышла на финальную стадию переговоров по трансферу Нико Уильямса — Ромеро
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«Барселона» всё ближе к завершению перехода крайнего нападающего Нико Уильямса из «Атлетика» и теперь имеет полную уверенность, что в ближайшее время удастся сделать объявление. Об этом сообщает каталонский журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, сейчас нет никаких проблем между сине-гранатовыми и агентом игрока. Отмечается, что «Бавария» окончательно вышла из гонки за младшего Уильямса, а сама «блауграна» полностью сосредоточена на завершении перехода испанца, закрыв переговоры по вингеру Луису Диасу из «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что Уильямс сократил свой отпуск, чтобы поскорее завершить трансфер в «Барселону». Выплата отступных и завершение переговоров были намечены на пятницу, 4 июля.

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