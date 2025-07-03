Романцев: удивление, почему ЦСКА возглавил не Черчесов, вполне уместно

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев ответил на вопрос, удивлён ли он, что ЦСКА не возглавил Станислав Черчесов.

«Что касается Черчесова, то с его опытом и результатами, подтвержденными как дома, так и в Европе, он наверняка будет востребован. А некоторую паузу в его творчестве я расцениваю как ожидание Станиславом предложений клубов, которые стремятся к решению максимальных задач. Как было в Польше и Венгрии. Уверен, что они появятся. Вот здесь удивление, почему ЦСКА возглавил не Черчесов, вполне уместно», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Напомним, летом ЦСКА покинул Марко Николич. 20 июня Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера красно-синих. Швейцарский специалист подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее Челестини возглавлял швейцарский «Базель».