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Романцев: удивление, почему ЦСКА возглавил не Черчесов, вполне уместно

Романцев: удивление, почему ЦСКА возглавил не Черчесов, вполне уместно
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев ответил на вопрос, удивлён ли он, что ЦСКА не возглавил Станислав Черчесов.

«Что касается Черчесова, то с его опытом и результатами, подтвержденными как дома, так и в Европе, он наверняка будет востребован. А некоторую паузу в его творчестве я расцениваю как ожидание Станиславом предложений клубов, которые стремятся к решению максимальных задач. Как было в Польше и Венгрии. Уверен, что они появятся. Вот здесь удивление, почему ЦСКА возглавил не Черчесов, вполне уместно», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Напомним, летом ЦСКА покинул Марко Николич. 20 июня Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера красно-синих. Швейцарский специалист подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее Челестини возглавлял швейцарский «Базель».

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