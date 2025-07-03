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США — Гватемала, результат матча 3 июля 2025, счёт 2:1, 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ, кто вышел в финал

Сборная США стала первым финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ
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В ночь со 2 на 2 июля мск на поле стадиона «Ситипарк» в Сент-Луисе (Миссури, США) завершился матч 1/2 финала плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Гватемалы и США. Встреча завершилась победой хозяйки турнира американской национальной команды — 2:1.

В первые 15 минут матча подопечные Маурисио Почеттино забили два важных гола, которые и принесли по итогу победу. Дубль оформил хавбек Диего Луна. Единственный мяч в составе национальной команды Гватемалы на 80-й минуте забил форвард Ольхер Эскобар.

Таким образом, сборная США вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ, где сыграет с победителем встречи, где сойдутся Мексика и Гондурас.

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