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«Нельзя потерять «Торпедо»!» Олимпийская чемпионка Лидия Иванова обратилась к РФС

«Нельзя потерять «Торпедо»!» Олимпийская чемпионка Лидия Иванова обратилась к РФС
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, тренер и комментатор Лидия Иванова поддержала московское «Торпедо». Ранее сообщалось, что клуб может быть не допущен до участия в Российской Премьер-Лиге, в которую квалифицировался по итогам прошлого сезона.

«Хочу обратиться к руководству РФС, где я многих знаю. Я понимаю, что ничего не значу, но я человек из спорта, двукратная олимпийская чемпионка и понимаю, как трудно добиваться побед. Пожалуйста, не спешите принять неправильное решение. Нельзя! Убрать «Торпедо» — всё равно что разрезать живого человека. Подумайте очень хорошо. Нельзя допустить, чтобы слово «Торпедо» из футбольного мира исчезло. Слишком много вложено труда, мастерства, профессионализма, любви и денег в клуб. И люди от команды получали положительные эмоции.

Попомните, «Торпедо» звучало и будет звучать. Молодёжь не исчезает у нас в стране. Она всегда готова принять эстафету и биться до конца. А такие имена, как Стрельцов, Иванов и Воронин, очень звучные в мировом футболе. Как можно из супа убрать один из главных ингредиентов? То же самое — российский футбол без «Торпедо». Категорически нельзя потерять такой клуб!» — сказала Иванова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил, что «Торпедо» может быть исключено из РПЛ по ходу следующего сезона.

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