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Анхель Ди Мария объявил о завершении 18-летней европейской карьеры

Анхель Ди Мария объявил о завершении 18-летней европейской карьеры
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37-летний аргентинский крайний нападающий Анхель Ди Мария опубликовал трогательное послание, посвящённое уходу из европейского футбола.

«Пришло время вернуться домой. Моя карьера в Европе завершена. Я провёл много лет, играл за разные клубы и уезжаю, наполненный незабываемыми впечатлениями. За 18 лет в Европе я не только наслаждался жизнью в прекрасных городах, но и в замечательных клубах с отличными людьми. Я завёл друзей, которых всегда буду помнить. Каждый из удивительных моментов, которые я пережил, помог мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Преодоление трудностей, слёзы, гнев, а затем новые попытки — всё это стало частью моего роста как футболиста и личности.

Я бесконечно благодарен каждому клубу, в котором играл, за всё, что они для меня сделали: «Бенфике», «Реалу», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентусу», за помощь в моем становлении на футбольной арене и как человеку. В каждом клубе мне повезло встретить отличных товарищей по команде и сотрудников (поваров, работников экипировки, медицинский персонал и всех тех, кто остаётся в тени, но усердно трудится для нашей поддержки). Я никогда их не забуду.

Я приехал в 2007 году, молодым, с родителями и сёстрами, полным страхов и неуверенности. Постепенно я взрослел и развивался, и сегодня окружён их любовью, а также любовью моей жены и дочерей. Спасибо вам, Португалия, Испания, Англия, Франция и Италия, за то, что открыли мне свои двери. До свидания», — написал Ди Мария в социальных сетях.

1 июля Ди Мария стал игроком аргентинского «Росарио Сентраль».

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