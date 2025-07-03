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Лидия Иванова — о Леониде Соболеве: таких нужно искать, как полезное ископаемое в России

Лидия Иванова — о Леониде Соболеве: таких нужно искать, как полезное ископаемое в России
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, тренер и комментатор Лидия Иванова поделилась мнением о бизнесмене Леониде Соболеве, который является владельцем московского «Торпедо».

«Сколько я видела Соболева — потрясающе энергичный человек. Таких нужно искать, как полезное ископаемое в России. А его пытаются, наоборот, изолировать. Мне кажется, что тут есть какое-то подводное течение.

Но даже если он в чём-то виноват, хотя с этим не могу согласиться, хочу напомнить: не существует групповой ответственности. Каждый конкретно отвечает за свои ошибки. При чём тут команда? «Торпедо» вырвалось вперёд, а кому-то его с удовольствием хочется убрать назад», — сказала Иванова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Позже «Торпедо» сообщило, что официально получило свидетельство №74, подтверждающее, что московская команда является членом Ассоциации футбольных клубов РПЛ.

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