Лидия Иванова: я пришла на строительство стадиона «Торпедо» и обомлела. Это такая сказка!

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, тренер и комментатор Лидия Иванова поделилась эмоциями от посещения строительства стадиона московского «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

«Я недавно пришла на строительство стадиона «Торпедо» — и обомлела, увидев новый стадион. Это такая сказка, красота, новизна и стильность! Перед стадионом широкие лестницы, рядом чёрные стеклянные помещения, где находится охрана. Я помоталась по миру и видела невероятно много красивого. А тут не поверила глазам: «Это стадион «Торпедо»?» Спросила у рабочего: «Кто такие герои, которые так строят?» Мне ответили: «Соболев!» Искреннее слово, не вру. Я зауважала этого человека. Есть долгострои и всякие страдания, а тут за два года такая сказка…. Уже завтра-послезавтра стадион будет полностью готов. Мне сам Соболев сказал, что уже в следующем году арена будет принимать матчи. Это сказочное творение! Далеко не каждому под силу, даже если есть средства, так организовать труд и строительство, сделать за короткий срок такую архитектурную игрушку. У меня эпитетов не хватает! Может, кому-то не понравилось, что Соболев очень энергичен и умеет так работать?» — сказала Иванова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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