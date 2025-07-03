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Быстров — об отказе Унаи ехать в Россию: я бы на таких сразу ставил крест

Быстров — об отказе Унаи ехать в Россию: я бы на таких сразу ставил крест
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Бывший футболист сборной «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на решение футболиста «Марселя» и сборной Марокко Аззедина Унаи отказаться от переезда в Россию, где к нему проявлял интерес «Спартак».

«Если не хочет играть, нечего здесь делать. Если озвучил, что не хочет ехать в Россию или другой клуб, пусть идёт. Я бы на таких сразу ставил крест», — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

Ранее сообщалось, что Аззедин Унаи отклонил предложение московского «Спартака». Марокканский хавбек отверг предложение о переезде в Россию и сообщил руководству «Марселя» о своём несогласии на трансфер.

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