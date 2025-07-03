Холанд забил 300-й гол быстрее, чем Роналду, Месси и Мбаппе

Нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился юбилейным 300-м голом в матче группового этапа клубного чемпионата мира с «Ювентусом» (5:2). Для него это была 370-я встреча в карьере.

Как сообщает ESPN, норвежец достиг отметки в 300 голов намного быстрее, чем такие звёздные футболисты, как Криштиану Роналду (554), Лионель Месси (418) и Килиан Мбаппе (409).

Сейчас Холанд сыграл уже 371 матч и забил 301 гол. 20 голов Холанд забил в «Мольде», 29 — в «Зальцбурге», 86 — в дортмундской «Боруссии», 125 — в «Манчестер Сити». В составе национальной команды на счету форварда 42 забитых мяча. Всего в сезоне-2024/2025 Холанд отметился 35 голами в 49 матчах во всех турнирах.

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