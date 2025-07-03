Владимир Быстров: рынок перегрет, я не стоил тех денег, что за меня заплатили

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался об уровне цен на футбольном трансферном рынке.

«Конечно, рынок перегрет. Я не стоил тех денег, что за меня заплатили. Сколько? Неважно. Там несколько версий, не знаю, какая правильная. У меня была сумма отступных — € 15 млн. Не знаю, сколько заплатили друг другу», — сказал Быстров в выпуске шоу «О, футбол!».

41-летний экс-полузащитник Владимир Быстров в июле 2005 года перешёл из «Зенита» в московский «Спартак», а в августе 2009 года вернулся в «Зенит». По данным портала Transfermarkt, сумма трансферной компенсации составила в первом случае € 4 млн, во втором — € 9 млн.

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