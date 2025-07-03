«Ливерпуль» и «Бавария» заинтересованы в трансфере защитника, отступные которого € 90 млн

Английский «Ливерпуль» и немецкая «Бавария» проявляют серьёзный интерес к центральному защитнику сборной Франции и «РБ Лейпциг» Кастелло Люкеба. Об этом сообщает Footmercato.

По данным источника, в контракте 22-летнего экс-игрока «Лиона» прописана сумма отступных в размере € 90 млн. Отмечается, что немецкий клуб не намерен удерживать игрока всеми силами и может рассмотреть выгодные предложения о трансфере на меньшую сумму.

Подчёркивается, что лондонский «Тоттенхэм» также рассматривает кандидатуру французского защитника, однако не будет делать предложений, если команду не покинет лидер Кристиан Ромеро.

Два года назад «РБ Лейпциг» купил Люкеба у «Лиона» за € 30 млн. Контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн. В минувшем сезоне 22-летний француз провёл 31 матч за клуб во всех турнирах.

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