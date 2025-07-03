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Томас Мюллер раскритиковал уровень цен на футбольном трансферном рынке, упомянув Неймара

Томас Мюллер раскритиковал уровень цен на футбольном трансферном рынке, упомянув Неймара
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35-летний нападающий «Баварии» Томас Мюллер критически высказался о размере существующих в футболе трансферных компенсаций за футболистов.

«Что такое € 150 млн (960 млн реалов)? Это сюрреалистично. Это просто число между клубами. Кто может себе представить, что означают 150 млн? Вы не можете получить Неймара, но вы можете посадить много деревьев с его помощью. Как вы можете оценить, что означают 150 млн? Вы можете получить очень хорошие вещи со 150 млн», — приводит слова Мюллера CBS.

33-летний бразильский нападающий «Сантоса» Неймар в августе 2017 года установил трансферный рекорд — компенсация за его переход из «Барселоны» в «ПСЖ» составила € 222 млн. По оценке портала Transfermarkt, шесть игроков в современном футболе имеют стоимость € 150 млн и более — Ламин Ямаль («Барселона», € 200 млн), Джуд Беллингем («Реал», € 180 млн), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн), Килиан Мбаппе («Реал», € 180 млн), Винисиус Жуниор («Реал», € 170 млн) и Букайо Сака («Арсенал», € 150 млн).

Видео: Самый дорогой трансфер в истории футбола

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