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Мексика — Гондурас, результат матча 3 июля 2025, счёт 1:0, 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ, кто вышел в финал

Гол Рауля Хименеса помог сборной Мексики выйти в финал Золотого кубка КОНКАКАФ
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В ночь со 2 на 3 июля мск на поле стадиона «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе (Калифорния, США) завершился матч 1/2 финала плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и Гондураса. Встреча закончилась минимальной победой мексиканской национальной команды — 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 50-й минуте забил нападающий Рауль Хименес, на клубном уровне выступающий в составе английского «Фулхэма». Ассистировал ему хавбек Хильберто Мора. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес провёл на поле все 90 минут.

Таким образом, сборная Мексики вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ, где сыграет с национальной командой США, которая в своём полуфинале была сильнее Гватемалы со счётом 2:1.

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