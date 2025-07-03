Ноа Ланг близок к переходу из ПСВ в «Наполи» — Фабрицио Романо

26-летний нападающий ПСВ из Эйндховена Ноа Ланг в ближайшее время может стать игроком итальянского «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях. По данным источника, стороны согласовали почти все детали сделки по трансферу Ланга и обсуждают окончательные условия проведения платежей.

В прошедшем сезоне вингер сборной Нидерландов провёл за ПСВ 44 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 14 забитых мячей и 12 результативных передач. В национальной команде Ноа Ланг сыграл в 14 матчах, оформив три гола и два результативных паса.

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