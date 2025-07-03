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Стали известна финальная пара Золотого кубка КОНКАКАФ 2025, кто вышел в финал, кто выбыл в полуфинале

Определились финалисты Золотого кубка КОНКАКАФ — 2025
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Завершились все матчи 1/2 финала плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 года, по итогам которых определилась финальная пара соревнований.

Сборная Мексики с минимальным счётом 1:0 переиграла национальную команду Гондураса. Коллектив из США под руководством Маурисио Почеттино одержал победу в противостоянии с сенсационно оказавшейся в полуфинале турнира сборной Гватемалы — 2:1.

Таким образом, в финальном матче соревнований сойдутся национальные команды Мексики и США. Данная встреча пройдёт на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (Техас, США) 7 июля. Начало — в 2:00 мск.

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