Мексика вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ в четвёртый раз подряд

Сборная Мексики стала финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ на четвёртом турнире кряду. В матче полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ — 2025, который прошёл в ночь со 2 на 3 июля мск в Санта-Кларе (США, штат Калифорния), мексиканцы со счётом 1:0 переиграли сборную Гондураса.

Ранее Мексика выходила в финал на турнирах 2019-го (победа 1:0 над США), 2021-го (поражение 0:1 д. вр. от США) и 2023-го (победа 1:0 над Панамой). В последний раз мексиканцы не смогли пробиться в решающий матч на Золотом кубке КОНКАКАФ — 2017, уступив в полуфинале со счётом 0:1 сборной Ямайки.

Соперником Мексики в финале Золотого кубка КОНКАКАФ — 2025 станет национальная команда США, решающий матч пройдёт в ночь с 6 на 7 июля мск в Хьюстоне (США, штат Техас).

Видео: Проход мексиканцев до стадиона перед игрой против Аргентины