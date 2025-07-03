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«Манчестер Сити» готов подписать вратаря, выплатив отступные в размере € 75 млн — BBC

«Манчестер Сити» готов подписать вратаря, выплатив отступные в размере € 75 млн — BBC
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Английский «Манчестер Сити» ведёт активные переговоры с «Порту» о трансфере португальского вратаря Диогу Кошты. Об этом сообщает британское издание BBC.

По информации источника, «горожане» готовы выплатить сумму отступных, прописанную в контракте 25-летнего голкипера. Она составляет € 75 млн. Отмечается, что сам Кошта дал зелёный свет на переход. Агент вратаря Жорже Мендеш настаивает на заключении этой сделки.

В минувшем сезоне португалец провёл 43 матча, пропустив 45 мячей. При этом в 19 встречах Диогу сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт Кошты с «Порту» рассчитан до 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн.

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