Стало известно, почему замедлились переговоры между «Динамо» и «Фламенго» по Карраскалю

Переговоры между московским «Динамо» и бразильским «Фламенго» по переходу полузащитника Хорхе Карраскаля замедлились из-за разногласий по условиям оплаты. Об этом сообщает журналист Пабло Руа в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Динамо» настаивает на получении всей суммы сразу, тогда как бразильская сторона предлагает выплатить 27-летнему игроку в три этапа.

Ранее сообщалось, что стороны находятся на завершающей стадии сделки на сумму € 14 млн с учётом бонусов. Однако позже агент футболиста заявил, что стороны не близки к соглашению. Карраскаль выступает за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые приобрели полузащитника у ЦСКА за € 3,5 млн.

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