«Урал» объявил о переходе экс-вратаря «Ахмата» и «Енисея» Михаила Опарина

Официальный телеграм-канал екатеринбургского «Урала» сообщил о переходе в состав «шмелей» 32-летнего голкипера Михаила Опарина. О статусе и сроках заключённого соглашения не сообщается.

С июля 2022 года Опарин выступал за грозненский «Ахмат», весеннюю часть сезона-2024/2025 вратарь провёл в ярославском «Шиннике». На его счету в прошедшем сезоне семь матчей во всех турнирах за бело-зелёных (девять пропущенных мячей, один «сухой» матч) и шесть игр Первой лиги в составе ярославцев (восемь пропущенных мячей).

Ранее Опарин играл за такие клубы, как красноярский «Енисей», «СКА-Хабаровск», «Крылья Советов», «Тосно» и «Иртыш».

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