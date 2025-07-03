Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент РПЛ Прядкин рассказал об отношении членов УЕФА к России

Экс-президент РПЛ Прядкин рассказал об отношении членов УЕФА к России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент РПЛ, а ныне советник руководства УЕФА Сергей Прядкин высказался об отношении членов Союза европейских футбольных ассоциаций к России, несмотря на отстранение.

«Все мои функции вы знаете, не буду повторяться, взаимодействие с европейской клубной ассоциацией и европейскими лигами. Работается с самого начало нормально. Я думаю, что в футболе то руководство, которое относится к нам положительно. На предвыборной конференции был [представитель УЕФА] Зоран Лакович, он всё подробно рассказал. Это наши друзья. И в принципе всесторонняя поддержка. Другой разговор, что европейская политика влияет, а так все выплаты происходят. У нас никогда не поднимался вопрос о том, чтобы исключить Российский футбольный союз из членов УЕФА, никогда не рассматривали.

Почти каждый день общаемся с [главой УЕФА] Александером Чеферином. Вопрос о прибытии Чеферина в Россию, наверное, лучше задать президенту РФС, кстати, Александр Валерьевич [Дюков] пользуется большим авторитетом, уважает все федерации. Я думаю, что при первой возможности Александер Чеферин посетит все федерации. Относительно недавно он был в Казахстане», — приводит слова Прядкина ТАСС.

С февраля 2022 года российские клубы исключены из международных турниров по решению ФИФА и УЕФА в связи с ситуацией на Украине. В результате клубы РПЛ не участвуют в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит лишь товарищеские матчи.

Материалы по теме
Официально
ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России до лета 2026 года

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android