Экс-президент РПЛ Прядкин рассказал об отношении членов УЕФА к России

Бывший президент РПЛ, а ныне советник руководства УЕФА Сергей Прядкин высказался об отношении членов Союза европейских футбольных ассоциаций к России, несмотря на отстранение.

«Все мои функции вы знаете, не буду повторяться, взаимодействие с европейской клубной ассоциацией и европейскими лигами. Работается с самого начало нормально. Я думаю, что в футболе то руководство, которое относится к нам положительно. На предвыборной конференции был [представитель УЕФА] Зоран Лакович, он всё подробно рассказал. Это наши друзья. И в принципе всесторонняя поддержка. Другой разговор, что европейская политика влияет, а так все выплаты происходят. У нас никогда не поднимался вопрос о том, чтобы исключить Российский футбольный союз из членов УЕФА, никогда не рассматривали.

Почти каждый день общаемся с [главой УЕФА] Александером Чеферином. Вопрос о прибытии Чеферина в Россию, наверное, лучше задать президенту РФС, кстати, Александр Валерьевич [Дюков] пользуется большим авторитетом, уважает все федерации. Я думаю, что при первой возможности Александер Чеферин посетит все федерации. Относительно недавно он был в Казахстане», — приводит слова Прядкина ТАСС.

С февраля 2022 года российские клубы исключены из международных турниров по решению ФИФА и УЕФА в связи с ситуацией на Украине. В результате клубы РПЛ не участвуют в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит лишь товарищеские матчи.

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