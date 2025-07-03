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«Мне нет разницы, жить в Махачкале или в Грозном». Абакар Гаджиев — о трансфере в «Ахмат»

«Мне нет разницы, жить в Махачкале или в Грозном». Абакар Гаджиев — о трансфере в «Ахмат»
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Новичок «Ахмата» атакующий полузащитник Абакар Гаджиев рассказал, как принял решение о переходе к грозненцам из махачкалинского «Динамо».

«Я долго и не думал. В течение прошлого сезона у меня было трудное положение в «Динамо»: отыграл хорошо первый круг, но весной – сдал. Не понимал, в чём дело, и решил сменить обстановку, уйти в другую команду. И, когда «Ахмат» вышел на связь, быстро решился уехать в Грозный. Тем более это соседняя республика: у нас общие традиции и обычаи. Мне нет разницы, жить в Махачкале или в Грозном. Когда пообщался с руководителями «Динамо», они меня поняли и согласились отпустить в «Ахмат», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Ахмата».

20 июня официальный телеграм-канал грозненского «Ахмата» объявил о трансфере из махачкалинского «Динамо» 21-летнего атакующего полузащитника Абакара Гаджиева и подписании с ним четырёхлетнего контракта. В прошедшем сезоне на счету игрока 35 матчей за клуб во всех турнирах, четыре забитых гола и два результативных паса.

Видео: Курбан Бердыев попрощался с махачкалинским «Динамо»

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