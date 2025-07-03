«Атлетико» намерен подписать чемпиона мира и лучшего защитника Лиги Европы — AS

Мадридский «Атлетико» заинтересован в покупке защитника «Тоттенхэма», чемпиона мира в составе сборной Аргентины Кристиана Ромеро. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, испанский клуб планирует официально предложить € 55 млн за 27-летнего игрока. Кроме того, испанский клуб рассматривает выплату € 15 млн в качестве бонусов при выполнении определённых условий, связанных с результативностью Ромеро. Отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне видит в аргентинце важное усиление для оборонительной линии.

Также подчёркивается, что «шпоры» хотят сохранить в своих рядах лидера обороны, поэтому требуют не менее € 70 млн за полноценный трансфер. Сам игрок дал зелёный свет на трансфер в Ла Лигу.

Ранее Ромеро был признан лучшим защитником Лиги Европы сезона-2024/2025. В минувшей кампании защитник провёл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.

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