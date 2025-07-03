Генсекретарь РФС рассказал, грозит ли чем-то «Сочи» скандал с Владимиром Писарским

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможных санкциях к «Сочи» в связи с подозрительными действиями нападающего «барсов» Владимира Писарского.

— Скандал с Владимиром Писарским как-то грозит ФК «Сочи»?

— Мы ведём расследование. Если основываться на тех материалах, с которыми меня ознакомили коллеги, докладывая о ходе расследования, то там нет даже какого-то намёка на участие «Сочи» в этом вопросе. Его не существует, даже если очень сильно хотеть и пытаться что-то придумать. Все болельщики «Сочи» могут не волноваться от слова «совсем».

— А Писарский?

— Это требует рассмотрения комитетом по этике. Есть определённый материал, есть его показания. Пусть коллеги исследуют, оценивают, — приводят слова Митрофанова «Известия».

Ранее появилась информация, что нападающий «Сочи» Владимир Писарский подозревается в организации букмекерских ставок на домашний стыковой матч своей команды с «Пари НН» с попыткой оказания неправомерного влияния на результат этой игры. В первом тайме при счёте 1:0 в пользу «барсов» Писарский совершил грубый фол в середине поля, который был наказан прямой красной карточкой, в итоге в численном большинстве гости смогли вырвать победу со счётом 2:1.

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