Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генсекретарь РФС рассказал, грозит ли чем-то «Сочи» скандал с Владимиром Писарским

Генсекретарь РФС рассказал, грозит ли чем-то «Сочи» скандал с Владимиром Писарским
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможных санкциях к «Сочи» в связи с подозрительными действиями нападающего «барсов» Владимира Писарского.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Пасевич – 14'     1:1 Трошечкин – 45+4'     1:2 Александров – 88'    
Удаления: Писарский – 38' / нет

— Скандал с Владимиром Писарским как-то грозит ФК «Сочи»?
— Мы ведём расследование. Если основываться на тех материалах, с которыми меня ознакомили коллеги, докладывая о ходе расследования, то там нет даже какого-то намёка на участие «Сочи» в этом вопросе. Его не существует, даже если очень сильно хотеть и пытаться что-то придумать. Все болельщики «Сочи» могут не волноваться от слова «совсем».

— А Писарский?
— Это требует рассмотрения комитетом по этике. Есть определённый материал, есть его показания. Пусть коллеги исследуют, оценивают, — приводят слова Митрофанова «Известия».

Ранее появилась информация, что нападающий «Сочи» Владимир Писарский подозревается в организации букмекерских ставок на домашний стыковой матч своей команды с «Пари НН» с попыткой оказания неправомерного влияния на результат этой игры. В первом тайме при счёте 1:0 в пользу «барсов» Писарский совершил грубый фол в середине поля, который был наказан прямой красной карточкой, в итоге в численном большинстве гости смогли вырвать победу со счётом 2:1.

Видео: «Сочи» уступил «Черноморцу» и финишировал на 5-й строчке в лиге

Материалы по теме
Писарский подал заявление в полицию на букмекерскую компанию и сотрудников РФС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android