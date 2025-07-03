Генсекретарь РФС Митрофанов: если «Торпедо» снимут по ходу сезона — в РПЛ будет 15 команд

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о последствиях возможного снятия с розыгрыша чемпионата России московского «Торпедо» для Российской Премьер-Лиги.

— Утверждение итогов соревнований прошлого сезона в РФС говорит о том, что тему выхода «Торпедо» в РПЛ открутить назад уже нельзя?

— Мы находимся внутри дела, связанного с возможным совершением правонарушения или преступления. Поэтому решение может случиться и после начала соревнований в новом сезоне.

— И кого вы вместо «Торпедо» поставите в РПЛ?

— Никого.

— То есть будет 15 команд в этом сезоне РПЛ, если «Торпедо» снимут уже по ходу него?

— Да.

— Получается, снятие «Торпедо» с соревнований возможно уже по ходу сезона?

— Ну, если то, в чём их обвиняют, будет доказано после начала соревнований, вы предлагаете это игнорировать? — приводят слова Митрофанова «Известия».

Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова, которые подозреваются в попытке воздействовать на результаты ряда матчей Мелбет Первой лиги в весенней части сезона-2024/2025 с помощью подкупа главного рефери. По итогам сезона-2024/2025 чёрно-белые заняли в Первой лиге второе место и напрямую вышли в РПЛ.

Видео: «Торпедо» победило «Шинник» в матче 32-го тура Первой лиги