Леонардо рассказал, что доигрывал матч с «Манчестер Сити» с травмой

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо рассказал о проблемах в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с английским «Манчестер Сити» (4:3 д. вр.). Леонардо оформил дубль.

«Я сделал рывок, потянул икроножную мышцу и думал, что не смогу продолжить игру. Тренерский штаб намекал на необходимость замены, но я сказал тренеру, что не собираюсь уходить.

Когда я забил гол, контролируя мяч, я почувствовал судороги в обеих ногах, но я сказал себе: «Я всего в шаге от цели». Слава богу, это оправдало себя. Я должен поблагодарить всю команду за их усилия в этом матче. Это было очень сложно, но мы добились результата. Это исторический момент», — приводит слова Леонардо официальный сайт ФИФА.