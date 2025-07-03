Леонардо рассказал, что доигрывал матч с «Манчестер Сити» с травмой
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Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо рассказал о проблемах в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с английским «Манчестер Сити» (4:3 д. вр.). Леонардо оформил дубль.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9' 1:1 Леонардо – 46' 1:2 Малком – 52' 2:2 Холанд – 55' 2:3 Кулибали – 94' 3:3 Фоден – 104' 3:4 Леонардо – 112'
«Я сделал рывок, потянул икроножную мышцу и думал, что не смогу продолжить игру. Тренерский штаб намекал на необходимость замены, но я сказал тренеру, что не собираюсь уходить.
Когда я забил гол, контролируя мяч, я почувствовал судороги в обеих ногах, но я сказал себе: «Я всего в шаге от цели». Слава богу, это оправдало себя. Я должен поблагодарить всю команду за их усилия в этом матче. Это было очень сложно, но мы добились результата. Это исторический момент», — приводит слова Леонардо официальный сайт ФИФА.
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