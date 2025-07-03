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Воспитанник «Ливерпуля» Куанса трогательно попрощался с клубом

Воспитанник «Ливерпуля» Куанса трогательно попрощался с клубом
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Перешедший в леверкузенский «Байер» защитник Джарелл Куанса трогательно попрощался с «Ливерпулем», воспитанником академии которого он является. С «Байером» англичанин заключил контракт до 2030 года.

«С того момента как я в пять лет переступил порог академии, я мечтал однажды выйти в футболке «Ливерпуля» на «Энфилд». 17 лет спустя могу сказать, что моя мечта сбылась. Моим товарищам по команде: спасибо, что приняли, поддерживали и верили в меня. Я многому научился, играя на поле с такими замечательными людьми, и никогда не забуду те невероятные моменты, которые мы пережили вместе. Спасибо сотрудникам клуба, тренерам и всем, кто работает за кулисами. Ваша вера и преданность делу всегда были для меня источником мотивации. Вы помогли мне вырасти не только как футболисту, но и как личности.

Что касается болельщиков, ваша поддержка всегда была непревзойдённой. Где бы я ни играл — на «Энфилде» или за его пределами, — ваши чанты всегда вдохновляли меня. Я буду помнить об этом, куда бы ни отправился. «Ливерпуль» всегда будет занимать особое место в моём сердце. Это не просто клуб — это семья! На этом я прощаюсь, но всегда буду следить за игрой «Ливерпуля» — «красные» всегда остаются «красными». Джарелл», — написал Куанса в социальных сетях.

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