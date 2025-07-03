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Абакар Гаджиев рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона в «Ахмате»

Абакар Гаджиев рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона в «Ахмате»
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Новичок «Ахмата» атакующий полузащитник Абакар Гаджиев ответил на вопрос о своих ожиданиях от предстоящего сезона в составе грозненцев.

«Жду многого. Вижу на тренировках, что ребята выкладываются на все 100, готовясь к чемпионату. Ещё у нас собралась приличная команда, много отличных футболистов атаки: Брайан Мансилья, Максим Самородов, Бернард Бериша, Георгий Мелкадзе, Эгаш Касинтура, Лечи Садулаев… И, насколько я понял из тренировок, мы будем играть в комбинационный футбол с игрой в короткий пас и контролем мяча. И у нас это получается. Думаю, на втором сборе мы ещё больше будем этому уделять внимание», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Ахмата».

20 июня официальный телеграм-канал грозненского «Ахмата» объявил о трансфере из махачкалинского «Динамо» 21-летнего атакующего полузащитника Абакара Гаджиева и подписании с ним четырёхлетнего контракта. В прошедшем сезоне на счету игрока 35 матчей за клуб во всех турнирах, четыре забитых гола и два результативных паса.

Видео: Артур Бетербиев провёл тренировку в Грозном

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