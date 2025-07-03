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«Всегда заряжает энергией и шутками». Сидоров рассказал о работе с Григоряном в «Урожае»

«Всегда заряжает энергией и шутками». Сидоров рассказал о работе с Григоряном в «Урожае»
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Защитник грозненского «Ахмата» Максим Сидоров высказался о периоде работы с тренером Александром Григоряном в краснодарском «Урожае».

«Многие любят об этом рассказывать, но на ринге мы один на один в команде не выходили (улыбается). В основном тренировки с Александром Витальевичем были направлены на дисциплину и бешеный темп прессинга соперника. Мы много бегали, но и физическую работу никто не отменял.

Первая лига – очень тяжёлый в физическом плане чемпионат. Там у тебя больше матчей, перелётов, что заставляет больше работать над собой. Александр Витальевич ещё всегда заряжает энергией и шутками. Этого у него не отнять», — приводит слова Сидорова официальный сайт «Ахмата».

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