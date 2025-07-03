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«Волга» Ульяновск объявила о переходе лучшего ассистента группы «Серебро» Второй лиги

«Волга» Ульяновск объявила о переходе лучшего ассистента группы «Серебро» Второй лиги
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Ульяновская «Волга» на официальном сайте сообщила о подписании контракта с полузащитником Кириллом Фольмером.

«Жёлто-чёрные выиграли спор у ряда будущих соперников за атакующего полузащитника Кирилла Фольмера. В минувшем сезоне Фольмер с абсолютно фантастическим результатом (16 голевых передач) стал лучшим ассистентом «Серебра» и своей вдохновенной игрой помог «Сибири» выйти в «Золотую» группу. Также на счету 25-летнего диспетчера есть опыт выступления в РПЛ за грозненский «Ахмат», «Ростов» и «Уфу», — написано в сообщении клуба.

В предстоящем сезоне «Волга» выступит в Первой лиге. Ранее команда заняла второе место в группе «Золото» Леон Второй лиги.

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