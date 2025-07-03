Сергей Юран: во Вторую лигу я бы не поехал ни за какие деньги!

Новый главный тренер турецкого «Серик Беледиеспор» Сергей Юран высказался о своём назначении в клуб. Команда выступает в первой лиге Турции (второй по силе дивизион местного чемпионата).

«Эмоции только положительные. У болельщиков тоже ожидания большие. На днях в Серике — это городок типа Белека — покупал с переводчиком SIM-карту. Вдруг кто-то по спине ладошкой аккуратно хлопает. Оборачиваюсь: стоит взрослый турок с другом. Говорит: «Сергей, я болельщик «Серика», будем болеть за вас. Удачи!» Было приятно. Газеты писали о назначении российского тренера, но я тогда ещё даже не начал работу. Конечно, я и сам в ожидании. Новый чемпионат, сезон обещает быть интересным. В России пишут, что Юран поехал во вторую лигу. Поэтому мне хотелось бы ещё раз подчеркнуть: это первая лига. Выше только Суперлига. Во вторую я бы не поехал ни за какие деньги», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.