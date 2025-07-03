«Летом все условия есть». Черчесов — о системе проведения РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака», «Динамо», «Амкара» и польской «Легии» Станислав Черчесов намекнул, что Российскую Премьер-Лигу нужно проводить по системе «весна-осень». По состоянию на 3 июля 2025 года РПЛ проводится по системе «осень–весна».

«Первый матч в Москве 2 мая, всегда «Спартак» — «Динамо». Это мы тогда играли, а сейчас же поля с подогревом, были бы идеальные поля здесь в апреле. Как сейчас помню, тогда говорили, что перейдём, построим манежи, построим то, но ничего не построили. Есть стадионы с хорошими полями, подогревами. Я не говорю, что нужно переходить, просто летом все условия есть», — сказал Черчесов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».